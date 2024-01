Com nova dívida em recorde, há uma corrida às “yields”

Com o momento a virar para os bancos centrais e o mercado já antecipar cortes de juros nos próximos meses, tem havido uma corrida à dívida. Tanto do lado da oferta – janeiro já bateu recordes de novas emissões na Europa – como da procura, com os investidores a procurarem aproveitar as “yields” mais atrativas antes de uma descida.





...