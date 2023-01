Advogado do Diabo - Episódio 27

Neste episódio, junta-se à conversa Filipa Arantes Pedroso, advogada da JLegal que acompanha a área do imobiliário, para discutir a habitação. O controlo de rendas faz sentido? A solução canadiana de proibir a compra de casa por estrangeiros não residentes seria aplicável cá? Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.