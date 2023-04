Advogado do Diabo - Episódio 38

Neste episódio voltamos ao tema da extinção da Fundação Berardo, após a anulação da extinção da mesma por parte de um tribunal do Funchal. A batalha legal com Joe Berardo e esta decisão indiciam má preparação do Estado? Que riscos existem para o Estado caso perca a litigância com o empresário? E em relação ao fim dos vistos gold, vamos assistir a um elevado volume de batalhas judiciais? E a medida afasta investimento?