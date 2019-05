Os bancos centrais compraram 145,5 toneladas de ouro entre janeiro e março, um aumento de 68% face às 86,7 toneladas adquiridas no mesmo período do ano passado. Tratou-se da maior aquisição de metal amarelo por parte de bancos centrais desde 2013, revela o Conselho Mundial do Ouro (WGC, na sigla em inglês). Veja quem tem as maiores reservas.