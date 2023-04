BdP Podcast: A circulação de notas de euro e a sua preservação em 2022

Como evoluiu a circulação do euro no ano passado? E o que fez o Banco de Portugal para garantir a qualidade das notas e moedas utilizadas em Portugal? Para responder a estas e outras questões, o BdP Podcast esteve à conversa com a Administradora Helena Adegas e com o Diretor de Emissão e Tesouraria, Pedro Marques.