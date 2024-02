Álvaro Mendonça e Moura: "Tem de haver uma distribuição muito mais equitativa na cadeia de valor"

Presidente da CAP, Álvaro Mendonça e Moura, diz, em entrevista ao Negócios e à Antena 1, que é "muito importante" que as pessoas percebam que "dos 2 euros e tal por um quilo de laranjas que pagam no supermercado o produtor recebeu umas dezenas de cêntimos". E, neste sentido, defende "um observatório de preços com poder".