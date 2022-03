China: Líder pró-democracia adverte que Xi Jinping pode seguir as pisadas de Putin

Nathan Law, líder pró-democracia de Hong Kong exilado em Londres desde 2020, advertiu, numa entrevista à Efe, que o presidente chinês, Xi Jinping, pode seguir as pisadas agressivas e expansionistas do homólogo russo, Vladimir Putin, pelo que deveria começar a ser tratado com "dureza similar" por parte do Ocidente.