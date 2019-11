Negócios TV Companhias aéreas e passageiros é que vão pagar medidas para o aeroporto do Montijo A carregar o vídeo ... Negócios TV Companhias aéreas e passageiros é que vão pagar medidas para o aeroporto do Montijo 0 0 Ler mais tarde 09:15

José Luís Arnaut, presidente do Conselho de Administração da ANA, garante total empenho da Vinci na análise das medidas para o aeroporto do Montijo e total respeito pela protecção do ambiente. Lembra contudo que os custos dessas medidas são as companhias aéreas e os passageiros que vão pagar.