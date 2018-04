Negócios TV Curso forma 408 militares da GNR para integrarem GIPS a tempo dos incêndios no Verão A carregar o vídeo ... Negócios TV Curso forma 408 militares da GNR para integrarem GIPS a tempo dos incêndios no Verão 2 0 Ler mais tarde 10:20

Mais de 400 militares da GNR estão na Figueira da Foz a fazer a formação para reforçarem o Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS) a tempo do verão, num curso duro e exigente, à imagem do que os espera no terreno.