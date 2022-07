Homenagem ao ex-primeiro-ministro japonês

Milhares de japoneses prestam homenagem ao ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, no templo budista Zojoji, em Tóquio. Shinzo Abe morreu no dia 08 de julho, depois de ter sido atingido a tiro enquanto discursava num comício eleitoral em Nara, uma cidade no oeste do Japão. O político, de 67 anos, foi atingido pelas costas quando fazia um discurso na rua antes das eleições parlamentares que decorreram no domingo. Abe foi primeiro-ministro em 2006-2007 e, depois, de 2012 a 2020, tendo sido o chefe de Governo mais jovem do pós-guerra, aos 52 anos, o primeiro nascido depois da Segunda Guerra Mundial e o que esteve mais tempo no cargo.