IL alerta para perigo de “oportunidade perdida” no Plano de Recuperação Económica

O deputado único da IL não ficou com muita esperança sobre o Plano de Recuperação Económica que o Governo está a preparar com base na Visão Estratégica de Costa Silva. Cotrim Figueiredo critica intenção de canalizar apenas um terço das subvenções para gerar riqueza com medidas para apoiar empresas e emprego.