João Vieira Lopes: "A baixa efetiva da TSU sempre foi a medida mais eficaz"

O presidente da CCP reitera que a redução efetiva da TSU é a medida "mais eficaz, direta e fácil" para compensar as empresas pelo aumento salário mínimo nacional. No contexto político atual, João Vieira Lopes admite que a devolução de parte da TSU é o mínimo possível e melhor do que nada.