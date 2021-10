Joaquim Miranda Sarmento: Governo fez do desdobramento de escalões de IRS "uma festa"

O presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD considera que há uma dualidade de discursos no Governo. Ao mesmo tempo que promete alívio nos rendimentos com a redução dos escalões do IRS está a negociar o englobamento obrigatório, que vai agravar a carga fiscal da classe média alta, critica o economista.