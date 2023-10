Leiloeira internacional espera atingir 120 milhões com quadro de Picasso

A casa leiloeira internacional Sotheby’s espera que as licitações sobre o quadro do artista catalão Pablo Picasso "Femme à la montre" (Mulher com relógio) cheguem aos 120 milhões de euros nas sessões previstas para 12 e 13 de outubro.