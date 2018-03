Negócios TV Manuel Machado rejeita um país a várias velocidades A carregar o vídeo ... Negócios TV Manuel Machado rejeita um país a várias velocidades 0 0 Ler mais tarde 08:57

Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, defende uma descentralização universal e afirma desconhecer a proposta que as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto vão apresentar ao Governo no dia 20 de Março.