Negócios TV Marcelo elogia "espírito independente" de Freitas do Amaral e agradece serviço a Portugal

O Presidente da República elogiou hoje "o espírito independente" do fundador do CDS e antigo ministro Freitas do Amaral e agradeceu-lhe o serviço a Portugal, que voltou a recordar como "um dos pais fundadores" da democracia portuguesa.