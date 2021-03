Marina Gonçalves: Famílias com carências habitacionais estão a aumentar

Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Marina Gonçalves, secretária de Estado da Habitação diz não ter dúvidas de que o diagnóstico do Governo de 26 mil famílias no país com carências habitacionais graves está a aumentar com a pandemia e vai ter de ser revisto e encontradas soluções