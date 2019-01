Negócios TV Marta Temido: Existem condições para realizar todas as cirurgias em atraso no primeiro trimestre A carregar o vídeo ... Negócios TV Marta Temido: Existem condições para realizar todas as cirurgias em atraso no primeiro trimestre 3 0 Ler mais tarde 13:14

A ministra da Saúde garante que já começaram a ser remarcadas algumas das 7700 cirurgias que foram adiadas, devido à greve dos enfermeiros nos blocos operatórios. Em entrevista esta manhã à Antena 1, Marta Temido assegura que, se a paralisação não for retomada, existem condições para realizar todas estas cirurgias, durante o primeiro trimestre do ano, apenas no Serviço Nacional de Saúde, sem recurso ao sector privado.