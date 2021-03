Na mobilidade elétrica faz sentido sermos pioneiros e estarmos à frente

"É importante que as regras sejam o mais claras possível no que tem a ver com a regulação em termos de carregamentos e de acesso à infraestrutura", referiu Sofia Tenreiro, administradora da Galp Energia, keynote speech na Eletric Summit, uma organização do Jornal de Negócios com o apoio da Galp que, durante dois dias, reúne duas dezenas de especialistas para debater o papel da mobilidade elétrica e sustentável no futuro do planeta.