Negócios TV Negócios explica o que está em causa no financiamento da greve dos enfermeiros A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que está em causa no financiamento da greve dos enfermeiros 0 0 Ler mais tarde 17:24

Para atenuar os custos da greve às cirurgias marcadas, que decorre até ao final do ano, os enfermeiros já conseguiram angariar 360 mil euros e querem dobrar o valor. Susana Paula, jornalista do Negócios, explica quais são as dúvidas legais que se colocam ao financiamento das greves.