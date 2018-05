Negócios TV Negócios explica o que se passa com os contratos CMEC A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica o que se passa com os contratos CMEC 1 0 Ler mais tarde 17:22

André Cabrita-Mendes, jornalista do Negócios, explica os cortes do Governo aos contratos CMEC que a EDP tem com o Estado.