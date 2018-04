Negócios TV Negócios explica porque pediu Angola ajuda ao FMI A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica porque pediu Angola ajuda ao FMI 0 0 Ler mais tarde 14:49

Angola pediu ajuda ao FMI para que este organismo o ajude a implementar as medidas previstas no plano de estabilização. Com esta decisão, o Governo liderado por João Lourenço quer credibilizar as contas públicas e atrair investimento. Celso Filipe, director adjunto do Negócios, explica o que está em causa.