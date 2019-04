Negócios TV Negócios explica proposta do Governo para as progressões nas carreiras especiais A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica proposta do Governo para as progressões nas carreiras especiais 0 0 Ler mais tarde 14:57

O Governo propôs nas últimas semanas a diversas carreiras especiais da Função Pública a recuperação de uma pequena parte do tempo de serviço que esteve congelado. A fundamentação é idêntica à dos professores, mas o tempo de serviço a recuperar é diferente. Juízes, magistrados do Ministério Público, militares das Forças Armadas, da GNR, ou oficiais de justiça têm em cima da mesa propostas que dependem do seu ritmo de progressão na carreira, como explica a jornalista do Negócios Catarina Almeida Pereira.