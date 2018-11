Negócios TV Projecto vencedor do Orçamento Participativo Jovem vai ser implementado a nível nacional A carregar o vídeo ... Negócios TV Projecto vencedor do Orçamento Participativo Jovem vai ser implementado a nível nacional 0 0 Ler mais tarde 09:21

Uma caderneta escolar digital, um dos vencedores do Orçamento Participativo Jovem Portugal (OPJP) 2017, vai ser implementada em todo o continente através de uma aplicação, disse à agência Lusa fonte do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).