Negócios TV PSI-20 afunda para mínimos do referendo do Brexit 13:56

O índice nacional e as bolsas europeias registam a maior queda desde o referendo do Brexit em junho de 2016. Em causa está um braço de ferro entre a Arábia Saudita e a Rússia no mercado petrolífero que está a levar a quedas expressivas na cotação do barril tanto em Londres como em Nova Iorque. Tiago Varzim, jornalista do Negócios, fez o ponto de situação dos mercados na CMTV.