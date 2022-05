Retirada de civis de Mariupol continua hoje

A retirada dos residentes de Mariupol e da fábrica Azovstal, onde centenas de civis permanecem cercados, vai continuar hoje, disseram as autoridades locais. A cidade de Zaporizhia, a cerca de 220 quilómetros de Mariupol, aguarda a chegada do comboio com os primeiros civis que permaneceram escondidos por dois meses na fábrica Azovstal, com técnicos municipais, médicos e organizações humanitárias preparados para atendê-los. Todos os dias, desde o início da guerra, centenas de pessoas chegam ao centro de acolhimento de refugiados em Zaporizhia, organizado no estacionamento de um centro comercial e que possui uma tenda com comida, um hospital de primeiros socorros e o atendimento de inúmeros voluntários.