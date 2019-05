Negócios TV Sporting: Juiz adia pela segunda vez instrução do ataque à Academia A carregar o vídeo ... Negócios TV Sporting: Juiz adia pela segunda vez instrução do ataque à Academia 0 0 Ler mais tarde 14:57

O juiz Carlos Delca adiou pela segunda vez o início da fase de instrução do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, em 15 de maio de 2018, prevista começar na segunda-feira, no Campus da Justiça, em Lisboa.