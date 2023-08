Tecnologia de condução mãos-livres chegará a Espanha em poucos meses pela Ford

Conduzir um carro autónomo com as mãos livres e com a ajuda do olhar, algo que é uma realidade há meses nos EUA e no Reino Unido, também será uma realidade nas estradas espanholas antes do final do ano, graças à tecnologia que a Ford espera aprovar em Espanha, o que o tornará um dos primeiros países da Europa a oferecê-lo. O fabricante automóvel garante que a aprovação em Espanha da tecnologia BlueCruise – que conduz o veículo de forma autónoma enquanto o condutor mantém os olhos na estrada – é "iminente", depois de a Alemanha se tornar esta semana o primeiro país da União Europeia a consegui-lo.