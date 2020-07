Alunos preparados para um mercado desafiador e flexível

A Católica Porto Business School oferece aos alunos que vão ingressar no ensino superior licenciaturas em Economia e Gestão. A icónica escola de negócios oferece igualmente, em articulação com a Faculdade de Direito – Escola do Porto da Universidade Católica, um programa de dupla licenciatura em Direito e em Gestão, que habilita os diplomados para o exercício das profissões jurídicas e para o exercício das profissões relacionadas com a gestão de organizações dos setores privado e público.

Helena Correia, associate dean for Undergraduate Education, explica o que distingue estes programas da sua escola, sublinhando que na Católica Porto Business School, a par de uma formação científica e técnica sólida, os alunos têm "acesso a várias oportunidades de desenvolvimento de competências transversais (soft skills), procurando-se assim potenciar o seu desenvolvimento integral e melhor prepará-los para um mercado de trabalho desafiador e que exige flexibilidade". "Este trabalho é desenvolvido em contexto de sala de aula e de reuniões de coaching de equipa, com o apoio de um departamento fundamental da escola, o Career & Development Office. Efetivamente, há vários anos que a Católica Porto Business School investe fortemente no desenvolvimento das competências transversais nos seus estudantes, tendo-lhe o trabalho desenvolvido neste âmbito valido o reconhecimento pela OCDE, em 2010, como uma escola com uma metodologia pedagógica inovadora."

A responsável da Católica Porto Business School acrescenta que a dupla licenciatura em Direito e em Gestão nasce do seio deste espírito inovador. Este programa, que tem a duração de cinco anos, prepara muito bem os alunos em duas áreas complementares, para o mundo das empresas e das organizações, habilitando-os ao exercício das típicas profissões do mundo do direito e da gestão". "Mas a frequência integrada das duas licenciaturas vai mais longe, porque ao submeter, em simultâneo, os alunos a estas duas visões do mundo, e às respetivas áreas do saber e da prática, de uma forma intensiva, cria um perfil com potencial de ser mais eficaz no estabelecimento de pontes entre a área jurídica e a área económica. Trata-se de uma formação inovadora em Portugal, embora com largos anos de existência com sucesso em vários países por todo o mundo."

Licenciaturas reconhecidas pelo mercado

Sobre a taxa de empregabilidade dos alunos, Helena Correia recorda que a elevada procura de qualquer das licenciaturas da Católica Porto Business School é evidência do reconhecimento pelo mercado dos resultados alcançados ao nível da formação dos jovens que procuram a sua escola. "São cursos exigentes, com uma filosofia de avaliação contínua que procuram preparar o aluno para um ambiente competitivo à escala internacional. Relativamente ao programa de dupla licenciatura em Direito e em Gestão, será no final do corrente ano letivo que os primeiros detentores deste duplo grau terminam a sua formação, sendo já manifesta a expectativa e o interesse com que várias empresas e sociedades de advogados aguardam estes primeiros licenciados", destaca.

No que diz respeito às expectativas que tem para o próximo ano letivo, continuam elevadas, apesar do período de indefinição que se tem estado a viver nos últimos meses. "Mesmo num cenário de incerteza, continuamos a trabalhar para proporcionar aos estudantes que nos confiam a preparação do seu futuro a formação de excelência que nos tem caracterizado."