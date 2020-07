Novas regras nos exames

A pandemia de covid-19 obrigou a que se registassem várias alterações nos exames de acesso ao ensino superior. Mais do que o adiamento de datas, foi modificada a própria estrutura do exame e o modo de avaliação, sendo que agora existe uma nova fórmula de acesso para alunos no 12º e outra para os que já acabaram o secundário em anos anteriores. Tudo a bem da equidade.

Por isso, o Governo decidiu que para os estudantes que terminaram agora o secundário, além das classificações dos exames finais que pretendem utilizar como provas de ingresso, a fórmula de cálculo da nota de candidatura passa a integrar as classificações internas das disciplinas para as provas realizadas este ano pelos candidatos.

Nos alunos que acabaram o secundário em anos anteriores, o Ministério prevê duas situações para o estudante ficar com a mais vantajosa. Assim, quando a classificação do exame final nacional foi inferior à classificação interna da disciplina, o estudante usa só a classificação interna da disciplina no cálculo. Quando a nota do exame for igual ou superior à classificação interna da respetiva disciplina, deve utilizar-se a classificação final da disciplina.

As melhores respostas contam

Outra medida excecional para estes exames, cuja primeira fase arranca a 7 de agosto (ver quadro), é que há respostas que contribuem obrigatoriamente para a classificação, mas outras em que somente as melhores são contabilizadas para a nota final. Não obstante, pode-se responder "a todos os itens, como é habitual, uma vez que o sistema informático selecionará automaticamente apenas as respostas em que os alunos demonstraram melhor desempenho, além das respostas aos itens que contribuem obrigatoriamente para a classificação final", pode ler-se no site do IAVE – Instituto de Avaliação Educativa.

Explique-se que esta medida foi tomada pelo facto de nem todos os alunos terem tido aulas no terceiro período nas mesmas condições, podendo haver casos em que a matéria não foi lecionada na totalidade.

Para informações mais detalhadas deve aceder-se ao site www.iave.pt