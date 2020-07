Vertente prática e proximidade com as empresas

A Universidade Portucalense (UPT) vai ter no próximo ano letivo 13 licenciaturas e 14 mestrados nas áreas do Direito, da Solicitadoria, das Relações Internacionais, da Economia, da Gestão e do Marketing, da Psicologia e da Educação Social, da Informática, da Engenharia Informática e dos Sistemas de Informação, bem como ainda do Turismo e da Gestão da Hospitalidade. As licenciaturas em Engenharia Informática e Marketing, bem como o mestrado em Relações Internacionais e Diplomacia, são três importantes novidades da UPT para 2020-2021.

Uma oferta extensa de uma escola que se diferencia pelos docentes e quadros técnicos que tem, "muito capazes e disponíveis, com uma cultura de forte ligação à sociedade, à administração, às empresas e aos serviços, e com instalações de grande qualidade". "A vertente prática e a proximidade com o mundo empresarial são claramente dois traços distintivos da instituição", sublinha Sebastião Feyo de Azevedo, reitor da UPT.

A pandemia de covid-19 alterou rotinas nos últimos meses e deixa algumas dúvidas em relação ao futuro. Por isso, quisemos saber quais as expectativas da UPT para o próximo ano letivo? O reitor explica que apesar das incertezas, será feito o mesmo que se fez relativamente à atual época de exames: "De forma organizada e atempadamente, estabeleceremos o modelo de funcionamento do próximo ano letivo."

"Os estudantes saberão com o que contar e, portanto, espero que o ano comece e decorra bem... em segurança."

Instalações

Quanto às instalações, são "excelentes", ocupando 4 hectares num campus localizado no coração do Polo Universitário da Asprela, um grande polo de excelência nacional em ensino superior, ciência, tecnologia e inovação. A escola oferece um edificado de 25.000 m2 que convive com 6.500 m2 de zonas verdes e 17.000 m2 de pracetas e alamedas. "Podemos sentar simultaneamente 3.200 estudantes nas nossas salas, anfiteatros e laboratórios. Oferecemos as necessárias infraestruturas de comunicações informáticas, biblioteca, livraria, espaço de fóruns, particularmente para atividades associativas, cantina, bares, esplanadas interiores e exteriores e parques de estacionamento. E temos o grande conforto de dispor do metro e do autocarro literalmente à porta..."

Vai ter de haver mais formação ao longo da vida

Questionado sobre as áreas que têm hoje mais empregabilidade e de que forma a UPT prepara os alunos para estes setores, Sebastião Feyo de Azevedo diz não lhe parecer interessante apreciar a questão das áreas com "mais empregabilidade".

"A perceção multidisciplinar dos fenómenos tem crescido de forma extraordinária. Sabemos que o chamado ‘tempo de semivida do conhecimento’ tem diminuído imenso, como igualmente sentimos o aumento da ‘esperança de vida’", refere e prossegue: "Não conhecemos os empregos do amanhã. Ora, esta evolução não deixa dúvida de que crescerá muito a exigência de formação ao longo da vida, de voltar à escola, seja online ou on campus. A formação inicial é um suporte, mas a trajetória humana dos nossos tempos é influenciada por muitos outros fatores. A universidade deve dar uma formação de base sólida nas áreas dos cursos, mas deve principalmente fomentar a perceção holística do mundo, a cultura, a curiosidade e o gosto pela aprendizagem nos jovens que a procuram. É o que a UPT faz."