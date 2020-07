Licenciatura é o ponto de partida

Parece já não haver dúvidas: a licenciatura é a porta de entrada do ensino superior, mas esta não se deve fechar uma vez concluídos os estudos deste primeiro ciclo. Pelo contrário, deve continuar-se a abrir outras portas, de outros ciclos, pois a formação é contínua. À questão se hoje chega ter uma licenciatura ou se se deve fazer um mestrado, uma pós-graduação... vários responsáveis dos institutos respondem de forma semelhante recomendando que se prossigam os estudos.

Clara Raposo, presidente do ISEG, explica que "uma boa licenciatura de base é essencial para que, ao longo da vida, um bom profissional consiga voltar a aprender". "Considero que o melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer é na sua educação – é a melhor forma que temos de nos valorizarmos. Se, há duas décadas, uma licenciatura daria para a carreira de uma vida inteira, isso hoje está fora de questão."

Sebastião Feyo de Azevedo, reitor da Universidade Portucalense, lembra um pensamento de Winston Churchill, que adapta de forma livre às licenciaturas: "A licenciatura não é o fim, nem sequer é o princípio do fim; quando muito é o fim do princípio." "Uma licenciatura representa a base. Dependendo da área de conhecimento e atividade, pode ser interessante seguir de imediato para um mestrado, como pode ser interessante começar por ganhar alguma experiência profissional e subsequentemente fazer um mestrado ou uma pós-graduação. Importante é a noção de que vamos ter de estudar ao longo da vida."

Por sua vez, Helena Correia, associate dean for Undergraduate Education da Católica Porto Business School, refere que os jovens de hoje conhecem bem a velocidade estonteante a que o mundo muda e a incerteza associada a essa mudança. "Mas devem tomar como certo que a formação será algo em que têm de investir toda a vida e, nesta primeira fase, de uma forma muito empenhada." A responsável assegura que fazer uma licenciatura em Economia ou em Gestão na Católica Porto Business School é uma garantia de se começar "a dominar os conceitos e ferramentas essenciais no mundo das organizações". A possibilidade de estágio e a articulação com o mercado de trabalho, apoiada numa rede de alumni presente em vários setores e países, fazem com que se desenvolva uma verdadeira experiência prática ainda durante a licenciatura.

Já Elvira Pacheco Vieira, diretora-geral do ISAG – European Business School, explica que "a formação superior é fundamental para o desenvolvimento dos indivíduos e das empresas". "A aquisição e atualização de novas competências pode ser um importante ativo para a promoção da competitividade da economia e essa realidade tornou-se ainda mais evidente nos últimos meses. Estamos numa era de rápida e constante evolução e só a formação especializada é capaz de adaptar e preparar os profissionais para a mudança." Por esse motivo, aconselha os estudantes, os alumni, agora profissionais, e as empresas parceiras do ISAG a investirem em formação, de modo a atualizarem ou adquirirem novas competências.