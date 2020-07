Tornar os estudantes líderes empresariais inovadores

Escola reconhecida pela excelência na aprendizagem, a Iscte Business School tem como missão "ajudar os seus estudantes a tornarem-se líderes empresariais inovadores, social e globalmente responsáveis". "Fazemo-lo através de um ensino de qualidade que é acreditado internacionalmente pela AACSB e que se reflete no posicionamento da escola em rankings internacionais de referência como os do Financial Times. Mas este reconhecimento internacional é apenas um sinal do nosso ambiente e dinamismo diários", afirma Maria João Cortinhal, dean da Iscte Business School.

A professora explica que o Iscte tem um campus moderno, bem localizado em Lisboa e com boas acessibilidades, onde se concentram quatro escolas nas áreas de economia e gestão, tecnologias e ciências sociais, o que dá origem a um ambiente multidisciplinar. Docentes e alunos mantêm uma relação de "proximidade" e o mérito do percurso dos estudantes é "reconhecido e premiado". "Mantemos uma forte ligação do ensino ao mundo empresarial, por exemplo, através da inclusão na generalidade das licenciaturas de um projeto final de curso que pode ser realizado em contexto empresarial".

O ambiente do campus é internacional e multicultural com a presença de alunos de diversas nacionalidades. As experiências internacionais surgem através de acordos de duplo grau, programas de intercâmbio e de summer schools. E existe uma grande dinâmica da associação de estudantes, mas também através de júnior empresas (Iscte Junior Consulting), da promoção do empreendedorismo (YA Generation), da participação em clubes (Iscte Trading and Investment Club) e em núcleos de estudantes em cada licenciatura. O Iscte promove ainda um estilo de vida ativa através da Unidade de Gestão do Desporto Universitário.

"Todo este ambiente promove o desenvolvimento dos nossos alunos e contribui para elevadas taxas de empregabilidade dos nossos graduados, tanto a nível nacional como internacional."

Licenciaturas do próximo ano

No 1.º ciclo, o Iscte Business School oferecerá licenciaturas generalistas em Economia e Gestão, com opção de frequência em inglês ou português, e licenciaturas especializadas em Finanças e Contabilidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Marketing, Gestão Industrial e Logística e Ciência de Dados (esta última também em horário pós-laboral). As disciplinas do 1.º ano são comuns a várias licenciaturas e os estudantes têm acesso a uma vasta oferta de disciplinas optativas, em português e em inglês.

Em relação às novidades, os alunos das licenciaturas "terão acesso a uma especialização em mercados de capitais e operações com ativos mobiliários". "Iremos também abrir três novos programas de mestrado – Business Analytics, Ciência de Dados e Gestão Aplicada".

Escola está preparada para todos os cenários

No que diz respeito às expectativas para o próximo ano letivo, Maria João Cortinhal garante que, apesar de todas as incertezas motivadas pelo surto de covid-19, a instituição se encontra preparada "para todos os cenários que possam ser necessários vir a adotar, como demonstra a capacidade que a escola teve em completar com sucesso o período de aulas e as avaliações no último ano letivo".

"As nossas expectativas são que o próximo ano letivo decorra de forma natural, garantindo uma aprendizagem consolidada dos alunos. Em qualquer circunstância, a nossa escola prosseguirá a sua estratégia de internacionalização e de reforço das ligações com o mundo empresarial, num contexto de promoção da sustentabilidade nas nossas atividades e nos profissionais e líderes formados na Iscte Business School."