Ter carro elétrico em Portugal já é mais barato do que gasóleo e gasolina no segmento médio familiar

A LeasePlan divulgou o seu Índice Anual Car Cost Index 2020, uma análise comparativa que revela os custos competitivos de propriedade e utilização de veículos elétricos face aos de gasóleo e gasolina, mostrando que nalguns segmentos os elétricos já são mais baratos.





Neste estudo são analisados 18 países europeus e são tidos em conta todos os custos associados aos veículos: combustível, desvalorização, impostos, seguro e manutenção. Para a obtenção destes dados foi efetuada a média dos custos dos primeiros quatro anos do veículo, presumindo-se uma quilometragem anual de 30.000 km.

No segmento médio familiar, em Portugal, já é mais barato cem euros por mês ter um carro elétrico do que um a gasóleo ou a combustível. Os custos médios de cada são de 811, 910 e 1.030 euros, respetivamente.

De forma a obter uma comparação homogénea do custo total de propriedade (TCO), a LeasePlan procurou analisar veículos que sejam o mais semelhantes possível entre si existindo, contudo, diferenças significativas entre os veículos elétricos e os restantes.

Portugal encontra-se em décimo lugar no custo médio mensal de condução de um carro no segmento B e de veículos compactos (B1 e C1), com um custo de 651 euros para os veículos a gasolina, 672 euros para os veículos a gasóleo e 686 euros para os veículos elétricos. É de salientar que neste ranking europeu os valores oscilam entre os 491 euros na Hungria e os 926 euros na Suiça e que os automoveis elétricos no segmento de veículos compactos (C1) são económicos em 8 países europeus, enquanto que os de média dimensão (D2) são económicos em 14.

Nos países do Norte da Europa é relativamente elevado o custo de conduzir um veículo, ao invés da Europa do Leste onde este valor é diminuto. A LeasePlan estabeleceu uma relação entre o TCO mensal médio e o PIB (ppc) concluindo, através do mesmo, que quanto mais rico é um país maiores tendem a ser os custos médios associados aos veículos.







De acordo com Tex Gunning, CEO da LeasePlan, os custos dos veículos elétricos estão a baixar sendo que "estamos a assistir ao desenvolvimento de um forte mercado de VE em segunda mão para os VE de qualidade usados". Contudo, existe ainda muito caminho a trilhar, uma vez que é necessário acelarar os investimentos e apoiar a transição para a mobilidade elétrica, o que, para Gunnig, "é o melhor investimento que os governos podem fazer - os VE são bons para os condutores, bons para a qualidade do ar, e uma das formas mais eficazes de combater as alterações climáticas".