Tecnológicas revelam enorme crescimento

Nos últimos anos, o movimento de empresas tecnológicas tem crescido de forma "galopante", com diversas empresas estrangeiras a investir em Portugal. Só em 2017, este sector facturou "mais de 10 mil milhões de euros", informa Cristina Rodrigues.



Ao fazer um balanço do sector destas empresas a nível nacional, a presidente da Unidade de Mercado da Capgemini em Portugal recorda que a "localização geográfica" do país, "o clima, a estabilidade e a segurança, o turismo, o nível de vida e a remuneração do capital humano" são factores atractivos e interessantes para estas deslocalizações. Cumulativamente com as empresas residentes contribuiu para fomentar o desenvolvimento deste sector em Portugal.

"Ao mesmo tempo, os eventos internacionais de cariz mundial aqui sediados, como por exemplo o Web Summit, e o aumento da emergência das start-ups nesta área são cruciais para o desenvolvimento deste sector", acrescenta. O forte "investimento" das empresas nacionais e das multinacionais sediadas em Portugal em tecnologias de informação como forma de alavancar o seu crescimento ao nível da produtividade, da inovação e da transformação é cada vez mais evidente.

A "transformação digital" é uma realidade incontornável para a qual devem ser tomadas medidas urgentes de forma a dotar as organizações das ferramentas, do know-how e da mentalidade capazes de alterarem de forma definitiva o seu modo de trabalhar, adaptando-se à era digital. O sector tecnológico é um "parceiro estratégico" desta mesma transformação.

Hoje, através da "utilização da cloud", seja pública ou privada, pode ter-se acesso permanente à informação, a partir de qualquer dispositivo (smartphone, laptop, desktop, tablet…), desde que conectado à internet. Da mesma forma, "graças à inteligência artificial", é hoje possível saber tudo sobre o nosso negócio a qualquer hora e em qualquer lugar. Esta disponibilização contínua da informação permite "antecipar a tomada de decisões", fazendo toda a diferença no mundo empresarial.

"A Indústria 4.0 vai implicar grandes mudanças", prossegue Cristina Rodrigues, a começar pela transformação das actuais áreas de TI para as novas áreas de data science. A automação de tarefas repetitivas, com a "análise permanente dos comportamentos", é uma realidade em mercados em constante mudança que traz benefícios significativos, materializados na redução do tempo de adaptação ao mercado, na entrega de novos produtos ou experiências, complementarmente sustentadas na redução de custos.

Capgemini aposta no Alentejo para prestar serviços

A Capgemini é uma empresa de consultoria e tecnologia na qual se identificam as necessidades dos clientes e se vai ao encontro destas com soluções combinadas de modelos organizacionais, processos e de tecnologia. "É uma empresa que procura a intimidade com os seus clientes, através de uma relação de confiança mútua e de sucesso", destaca Cristina Rodrigues, que faz um balanço "positivo" da operação da Capgemini em Portugal. Como qualquer outra organização, houve algumas dificuldades, relembra, mas foram superadas. E hoje tudo faz parte da história.

A empresa anunciou recentemente que vai ter o Centro de Competências exclusivo na área de Salesforce em Portugal com parte significativa em Évora. Questionada sobre o que tal significa, responde "uma oportunidade para Portugal". "Claro que é fantástico para a Capgemini, mas quero ver esta oportunidade como algo maior que nós. É sem dúvida um reconhecimento por parte da Business Unit à qual pertencemos, o Europe Cluster, e foi uma mudança vital para a Capgemini Portugal". Naturalmente com esta oportunidade vem "maior responsabilidade", alerta

A aposta da Capgemini em Évora é um investimento importante que "gerou postos de trabalho especializados no interior". Traz à cidade alentejana tecnologia, levando ao "aumento da prestação de serviços a partir de Évora para a Europa".