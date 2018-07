A reabilitação urbana em Portugal ganhou um novo fôlego nos últimos anos. O aumento do turismo, os instrumentos financeiros que apoiam a reabilitação ou os incentivos das autarquias têm resultado no crescimento do sector imobiliário. Sem grandes surpresas, esta área mostra-se mais activa no litoral e nas principais cidades, mas o facto é que a reabilitação urbana está a viver um momento dinâmico.

Para dar resposta a estas obras de reabilitação, as quais acontecem bastantes vezes nos centros históricos das nossas cidades, por vezes já muito degradados, a CIN tem uma boa oferta de produtos específicos.?"O nosso portefólio de produtos inclui soluções para todo o tipo de construções, novas e de reabilitação.?Fruto da nossa?forte aposta na?área de Investigação & Desenvolvimento,? temos?produtos inovadores que se adequam aos desafios da construção nova, mas que também respeitam a memória do edificado", começa por salientar Marcos Castro, director de marketing da CIN, dando como exemplo a "Cinoxano Mineral, uma tinta de base aquosa para fachadas que alia o aspecto mineral a uma elevada permeabilidade ao vapor de água e impermeabilidade à água líquida".??A tecnologia da Cinoxano Mineral permite que esta tinta seja "especialmente recomendada para edifícios antigos, em que os rebocos existentes (bastardos à base de cal) exigem a utilização de uma tinta com elevada permeabilidade ao vapor de água, para assegurar a evaporação da humidade existente no interior das paredes".?