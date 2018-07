Tendência em Portugal pode estar a mudar

A reabilitação urbana em Portugal não é uniforme. A necessidade cada vez maior de alojar turistas e cidadãos de outras nacionalidades que estão a optar por morar em Lisboa ou no Porto, principalmente, ou a urgência de alojar estudantes - sejam portugueses oriundos de outras localidades longe dos principais centros urbanos ou que fazem Erasmus em Portugal - faz com que se esteja a assistir a uma maior concentração da reabilitação urbana nas grandes cidades e no litoral, em detrimento de localidades e regiões do interior.

Questionado sobre como vê a empresa a política de reabilitação urbana em Portugal, Marcos Castro?responde que "é natural que a concentração seja maior nos grandes centros urbanos, mas parece começar a haver alguma descentralização". "Não só pela saturação de espaços na urbe, como também pela tendência crescente pela maior procura de locais fora da azáfama das cidades".