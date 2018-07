Ter uma cultura ecológica faz parte da missão da empresa

A CIN tem preocupações ambientais e proteger o planeta faz parte dos seus objectivos. O tema da sustentabilidade e da protecção do ambiente são "parte integrante da cultura da CIN e, inclusivamente, parte integrante da missão da empresa". Há 15 anos - explica Marcos Castro - a CIN obteve a certificação do seu sistema de Gestão Ambiental, que tem sido revisto e periodicamente validado por uma entidade externa devidamente acreditada.

A maioria dos produtos que a CIN comercializa são "de base aquosa, portanto, com baixo cheiro e baixo impacto ambiental." Também neste campo a CIN foi "pioneira em Portugal ao lançar uma tinta verdadeiramente amiga do ambiente e com menos de 1% de COVs (solventes)".

Seja como for, o tema da protecção do ambiente não se esgota nos produtos, ressalva. "A CIN tem adoptado várias medidas que visam a diminuição do impacto ambiental da sua actividade". E dá um exemplo: "Há quatro anos, investimos mais de 200 mil euros para converter a iluminação de vários edifícios para LED, reduzindo assim o consumo de energia em 80%."