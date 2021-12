Marinho & Araújo abraça ADN inovador

Criada em 1999 pela mão de Joaquim Marinho, profissional com larga experiência no setor têxtil, a Marinho & Araújo teve desde sempre um ADN muito voltado para a inovação e para uma dinâmica de modernização numa indústria que podemos nem sempre associar às mais recentes tecnologias.

A verdade é que, já naquela altura, o seu fundador tinha como desígnio colocar a empresa num elevado nível, respondendo assim às exigências dos mercados internacionais, algo que em muito dependia do recurso à mais moderna tecnologia.

Nos primeiros anos de atividade, a empresa foi trabalhando na fabricação de tecidos de algodão, poliéster, percal, cetim, linhos, panamás, sarjas, tafetás e flanelas, entre muitos outros. O crescimento da Marinho & Araújo conduziu à necessidade de novos e grandes investimentos, nomeadamente com a construção de novos pavilhões para a tecelagem, providos de sistemas de limpeza e climatização adequados ao estado da arte.

A inovação também passa por aqui

Mas o ADN inovador da empresa reflete-se também na instalação de novos e modernos teares, entre os quais um equipamento de ponta que foi testado, pela primeira vez, em ambiente industrial precisamente na Marinho & Araújo.

A partir de então, a sociedade fica equipada com equipamentos mais eficientes e sobretudo com larga capacidade de produção, permitindo satisfazer em qualidade e quantidade os seus clientes. Na verdade, “a inovação na Marinho & Araújo já nasceu há alguns anos e até ao momento o investimento ainda não cessou”, conforme refere Joaquim Marinho, CEO da Marinho & Araújo.

Nos dias que correm, a Marinho & Araújo fabrica tecido cru e acabado para os setores do têxtil-lar, vestuário, automóvel e calçado, garantindo a capacidade de fabricar todo o tipo de tecidos e texturas.





Temos uma relação muito franca e aberta, muito assente na transparência e muito ágil, tendo existido sempre da parte do banco Santander toda a abertura e apoio para os nossos projetos empresariais.

Joaquim Marinho, CEO da Marinho & Araújo

Futuramente, a empresa prevê ainda acrescentar ao seu leque de produtos, artigos do mesmo segmento, mais inovadores, com combinação de outros tipos de misturas, marcações na tela, entre várias outras apostas.

Joaquim Marinho explica que este percurso de desenvolvimento e aposta na modernização numa indústria tão importante para o país como é a têxtil tem obrigado a “um trabalho constante e muito focado na realidade atual da grande transformação” tirando partido de tudo aquilo que é “a já bem conhecida indústria 4.0”. O mesmo responsável acredita que a grande capacidade inovadora da empresa que dirige “tem a ver com a capacidade de trabalharem todo o tipo de fibras, mais amigas do ambiente e de, assim, conseguir fazer a diferença no setor têxtil”.

Projetos assegurados de forma digital São vários os projetos que a Marinho & Araújo desenvolveu e/ou potenciou através deste relacionamento digital com o banco Santander. Entre eles, o seu CEO, Joaquim Marinho, destaca “o Santander Trade, a rede de contactos a nível mundial e variadíssima informação muito própria da empresa”.

Marinho & Araújo



Santander: um relacionamento com sinal mais

Da tecnologia em chão de fábrica para toda aquela que suporta as atividades de backoffice diárias da Marinho & Araújo e a sua relação com clientes e parceiros, o posicionamento não muda e a modernização continua a dar cartas. Cliente do Banco Santander há cerca de 18 anos, a relação da empresa com a sua entidade bancária tem sido predominantemente digital, mas igualmente “franca e aberta, muito assente na transparência e muito ágil, tendo existido sempre da parte do Santander toda a abertura e apoio para os nossos projetos empresariais”.

A aposta da empresa numa relação digital com o banco Santander tem muito a ver com a rapidez e a facilidade que esta garante, tornando desnecessárias as “deslocações ao balcão físico.

Joaquim Marinho acredita que “a ligação digital veio simplificar os projetos da empresa e a relação que esta tem com os seus clientes empresariais”. Na sua relação com o banco, a Marinho & Araújo utiliza todas as ferramentas digitais disponíveis como o NetBanco Empresas e a app Santander Empresas, através das quais consegue garantir um largo conjunto de movimentos, “como consultas, transferências, pagamentos, recebimentos ou compra de moeda estrangeira”.

Mas o seu CEO recorda ainda outra mais-valia da app Santander Empresas: “Permite-me estar sempre online e a par do que se passa com as contas.” Assim sendo, Joaquim Marinho considera as ferramentas digitais do banco Santander “muito úteis porque permitem estabelecer uma forte ligação e um maior envolvimento com os clientes de todas as partes do mundo”.

MARINHO & ARAÚJO: Momentos mais importantes

1999



Fundação da Empresa;





2009



Mudança das instalações para Vilarinho, Santo Tirso, resultado do crescimento que foi assegurando;





2015



Novo investimento realizado pela Marinho & Araújo na produção com a construção de novos espaços e a aquisição de teares;





2016



Receção de um tear que se assume como equipamento de ponta para ser testado pela primeira vez em ambiente industrial, refletindo a confiança que a marca líder mundial em máquinas de tecelagem confere à Marinho & Araújo. Depois deste, chegaram ainda dois novos equipamentos do mesmo modelo, que hoje operam em harmonia com toda a linha produtiva.



Mais rápido, mais fácil, mas igualmente eficaz

A aposta da empresa numa relação mais digital com o banco Santander tem muito a ver com “a rapidez e a facilidade” que esta garante, tornando desnecessárias as “deslocações ao balcão físico, já que tudo pode ser feito à distância”. Questionado sobre se alguma vez terá sentido que, por se relacionar digitalmente, estaria a ter menor atenção da parte do banco Santander, Joaquim Marinho é perentório na resposta: “Nunca!”

A verdade é que qualquer empresa se pode relacionar com o seu banco numa ótica digital e recorrendo às novas tecnologias “que agilizam os processos sem se perder a relação comercial”. Este tipo de tecnologias “é uma realidade indispensável e as empresas têm de estar preparadas e adaptadas para elas porque fazem parte do nosso presente e do futuro”, disse ainda.

Tendo como principais mercados de atuação os países europeus, a Marinho & Araújo procura ser “uma referência de mercado, pela qualidade dos produtos e satisfação dos clientes” e esta adoção do digital é um passo em frente na prossecução destes objetivos.

Contas feitas, o CEO da companhia deixa um conselho aos empresários e gestores que possam estar ainda reticentes em aderir a esta nova filosofia de relacionamento: “Temos de estar preparados para o futuro, e o futuro passa por esta grande realidade que é o mundo digital. As empresas devem reinventar-se e readaptar-se às tecnologias modernas e a ótica digital ajuda a crescer.”