DIA MUNDIAL DA POUPANÇA: como vai o dinheiro dos portugueses?

Poupar desde tenra idade

E como é de pequenino que se começa, o professor catedrático não descura a importância de apostar na literacia financeira e nos conceitos de poupança logo desde criança: “Uma cultura de poupança faz-se desde pequeno. Pode começar logo na poupança do consumo (da eletricidade, da água, etc.) até aos conceitos básicos.” E fica o exemplo que chega do outro lado do oceano: “Nos Estados Unidos, as crianças são ensinadas desde pequenas a perceber estes conceitos para aumentar a responsabilidade individual na construção de uma sociedade mais exigente, participante e responsável.” João Duque recorda que “saber mais aumenta a responsabilidade porque deixamos de ter razão para imputar a terceiros o que nos compete fazer: zelar pelo nosso património”.’

Atento a esta realidade, o Banco Santander tem vindo a apostar neste conceito de literacia financeira, assumindo-se como o parceiro certo em matéria de poupança. O banco “promove formação não só interna, às suas equipas, como também externa, com a oferta de webinars frequentes para as estruturas comerciais e para os clientes, em que são abordados os temas do momento de forma muito pedagógica”, diz Pedro Melo e Castro.

Outras ações desenvolvidas passam pela promoção de conteúdos atualizados no site, existindo sempre “um cuidado particular sobre todos os conteúdos relativos aos produtos de investimento para que sejam claros e permitam um acompanhamento simples dos clientes sobre o que se está a passar” e para que consigam “implementar o seu planeamento financeiro à luz daquilo que são os seus objetivos a médio-longo prazo”, disse ainda.