Norte-americana Forbes descobre Sistelo, “o pequeno Tibete português”

"Localizado perto do Parque Nacional Peneda-Gerês, a 1,5 horas de carro a partir do Porto, Sistelo é uma das melhores pérolas escondidas na Europa. A vila de 300 habitantes, considerada uma das 7 maravilhas de Portugal, é conhecida como o ‘pequeno Tibete português’", realça o portal de viagens "European Best Destinations" (EBD), que incluiu esta aldeia de Arcos de Valdevez na sua lista das 18 "Best Hidden Gems in Europe" (Melhores Pérolas Escondidas da Europa).

Uma descrição de Sistelo que foi replicada pela conceituada revista norte-americana Forbes, que publicou um trabalho sobre as 18 "pérolas" europeias, num ranking em que a aldeia minhota surge em quinto lugar, a ilha açoriana das Flores em 2.º e a micaelense Vila Franca do Campo em 10.º.

"Durante a sua estadia em Sistelo, não perca o miradouro do ‘Chão da Armada", que oferece as melhores vistas. Se gosta de caminhar, Sistelo é o melhor destino. O trilho ‘Brandas de Sistelo’, com onze quilómetros que começam na vila, levam-no até às paisagens mais bonitas desta região incrível", destaca a EBD.

"Se gosta de fazer caminhadas na natureza, Sistelo é o destino", recomenda a Forbes, citando a EBD.

Aqui está a lista dos 18 "European Best Hidden Gems 2020":

1 – Bohinj, Eslovénia

2 – Ilha das Flores, Açores

3 – Aguero, Espanha

4 – Cefalu, Itália

5 – Sistelo, Portugal

6 – Sirmioni, Itália

7 – Adishi, Geórgia

8 – Torquay, Inglaterra

9 – Crovie, Escócia

10 – Vila Franca do Campo, Açores

11 - Procida, Itália

12 - Sami, Kefalonia, Grécia

13 - Portoferraio, Livorno, Itália

14 - L'ile Louet, Carantec, Morlaix, França

15 - Portovenere, Liguria, Itália

16 - Foix, Ariege, França

17 - Skiáthos, Grécia

18 - Sorano, Toscânia, Itália