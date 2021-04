"A mobilidade sustentável é a jornada de futuro da Brisa, e a eletricidade fará parte dessa viagem mas esta transformação será feita dentro do grande chapéu que é a sustentabilidade porque não é possível continuar a ter uma grande emissão de gases com efeitos de estufa e a inovação.



A transformação vai nesta direção e tanto a estratégia como a tecnologia têm de estar ao serviço das zero emissões de carbono", referiu Eduardo Ramos, administrador executivo da Brisa, empresa que no próximo ano atinge os 50 anos de atividade.



Durante o debate "Por Uma Mobilidade Mais Consciente", moderado por Paulo Oliveira Lima, jornalista da CMTV, José Aramburu, CEO da CEPSA Portugal, considerou que o ecossistema da energia está em rápida mutação com um objetivo que é atingir as zero emissões de carbono.



"Faz parte da estratégia a eletrificação com carregadores ultrarrápidos em corredores ibéricos, para permitir a transição energética na mobilidade e no próprio setor da energia", disse José Aramburu. O objetivo é criar soluções para a mobilidade e para as viagens em longas distâncias, referiu Jose Aramburu, e uma das condições mais importantes é a existência de carregadores ultrarrápidos em que o carregamento das baterias pode ser feito em poucos minutos.

Venda de carros elétricos

Para Eduardo Ramos a rede de carregadores de automóveis elétricos em Portugal ainda não é suficiente. Na face inicial da lançamento a rede elétrica de carregamento cresceu com rapidez mas passados mais dez anos é necessário melhorar, renovar e fazer crescer.



"Foi isto que fez nascer este projeto da Brisa, a Via Verde Eletric através de parcerias, como a Cepsa e a Ionity, mas há muitas outras. Fazia sentido que o ecossistema Brisa incorporasse uma rede de carregamento automático de automóveis elétricos e híbridos", concluiu Eduardo Ramos.





"A Ionity tem por objetivo instalar 400 estações de carregamento, como a que instalou em Almodôvar, na Europa, de que estão em funcionamento cerca de 340. O objetivo para Portugal são 8 estações de carregamento e 30 para Espanha.



Estamos a fazer a conexão nos principais corredores europeus e a ligar as principais cidades na Europa", salientou Allard Sellmeijer, country manager da Ionity. Esta empresa é uma joint-venture criada em 2017 entre o BMW Group, a Ford Motor Company, a Hyundai Motor Group, Mercedes Benz e Volkswagen Group com a Audi e a Porsche para a produção de carregadores ultrarrápidos.

Uma das questões colocadas, e que é comum em momentos de alterações tecnológicas, é se há uma rede suficiente e por outro lado, quando é o número de automóveis justifica o alargamento da rede. Enquanto se espera o match, a venda de automóveis amigos do ambiente tem vindo a aumentar, e, na visão de Eduardo Ramos, vai ser muito forte nos próximos anos.José Aramburu concorda e acredita que um dos efeitos da pandemia é a aceleração da transição para uma mobilidade sem carbono. Por sua vez Allard Sellmeijer, referiu que na Noruega, em 2020, 54% dos carros vendidos eram elétricos e que é uma "questão de tempo que se chegue a esses valores em Portugal".