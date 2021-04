Aplicação Via Verde com funcionalidade para pagamentos de carregamentos

"A Via Verde pretende promover a transição para a mobilidade elétrica, por isso estamos a desenvolver um serviço alinhado com um dos grandes atributos da Via Verde, que é facilitar o pagamento, lançando um serviço de acesso e pagamento aos carregamentos elétricos", referiu Clara Machado, Head of Product da Via Verde Portugal, empresa da Brisa. Na sua opinião é uma forma de promover e a melhorar toda a experiência ao longo da Via Verde Electric.





Este serviço de pagamentos vai ficar disponível ainda este Verão dentro da renovada e muito recente aplicação Via Verde. O objetivo é garantir uma experiência 100% digital sem necessidade de cartões, promovendo a rápida adesão tanto dos residentes em Portugal como dos turistas que nos visitam e assim promover e facilitar a interoperabilidade.



A aplicação da Via Verde terá uma nova funcionalidade para pagar os carregamentos na rede Via Verde Electric de forma digital que acompanhará o cliente desde o momento da adesão e da contratação do comercializador de energia, ao planeamento da viagem, à utilização dos postos de carregamento até ao pagamento e a gestão da conta de uma forma transparente, clara. No entanto, este serviço é independente do dístico da Via Verde, necessário para pagar as portagens.





"É preciso sempre fazer um contrato com um comercializador e ser aderente Via Verde. É um serviço adicional que será prestado pela Brisa. Tal como hoje já se usa a aplicação para pagar estacionamento em parques, por exemplo, este será um serviço extra", referiu António Pires de Lima, presidente executivo da Brisa.