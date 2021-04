Verão mais elétrico com a Via Verde Electric

"A rede Via Verde Electric crescerá ao longo do ano de 2021 até estar disponível em 40 áreas de serviço num total de 82 postos de carregamento com potências que variam entre os 150 e os 350 kwa. Até julho, e com todos os parceiros da Via Verde Electric iremos ter 24 novos postos de carregamento ao longo da nossa rede, permitindo no Verão atravessar Portugal de Norte a Sul de carro elétrico ao longo da rede de autoestradas da Brisa", referiu Manuel Melo Ramos, CEO da Brisa Concessão Rodoviária e administrador da Brisa, durante a inauguração em Almodôvar do primeiro posto de carregamento elétrico da Brisa.



Participaram na cerimónia, António Pires de Lima, presidente da Comissão Executiva da Brisa, José Aramburu, CEO da Cepsa Portugal, Allard Sellmeijer, country manager da Ionity, António Bota, presidente da Câmara de Almodôvar, e Jorge Delgado, Secretário de Estado das Infra-Estruturas.



A rede Via Verde Eletric é um novo serviço que a Brisa acrescenta à sua oferta, "com elevado padrão de qualidade, suportado na tecnologia mais avançada, e desenvolvido com parceiros que são referências de topo nos seus setores", assinalou Manuel Melo Ramos.

Viajar sem preocupações

Os condutores têm disponíveis soluções de carga rápida (de 50kW) e ultrarrápida (de 150 a 350kW), aproximando a duração do carregamento elétrico do tempo de um abastecimento convencional.



Os pontos de carregamento ficam instalados junto à zona de restauração das áreas de serviço Colibri, para que o condutor tenha, durante o período de recarga, o descanso e o conforto de um serviço de qualidade.



De norte a sul do país, os novos pontos de carregamento são um projeto único de mobilidade e ambiente, em que os condutores de veículos elétricos podem percorrer longas distâncias em segurança, comodidade e conveniência. Numa viagem entre o Porto e Faro, por exemplo, a Via Verde Eletric terá 12 pontos de carregamento, com 24 carregadores.





Como acentuou Manuel Melo Ramos, "o nosso objetivo é que todos os clientes da Brisa, independentemente do carro utilizado, possam viajar em Portugal nas nossas autoestradas sem preocupação com as distâncias. Desde o início que quisemos que a experiência de carregamento dos nossos clientes nas áreas de serviço fosse cómoda e tão rápida quanto necessário. Carregar a bateria a meio da viagem poderá fazer-se em cerca de 15 minutos. Na mobilidade elétrica, a rede Via Verde Electric vai assegurar uma viagem tranquila, cómoda e segura com uma oferta de carregamentos elétricos que permitam viagens de longa distância com toda a normalidade".



O Via Verde Eletric vai contar com mais de 80 pontos em todas as áreas de serviço da rede Brisa Concessão Rodoviária, que estará completa durante o decorrer de 2021. Dos 82 carregadores, grande parte ficam localizados nos três principais eixos rodoviários do país: 28 serão em 14 áreas de serviço da A1 (Lisboa/Porto), 22 em 11 bombas da A2 (Lisboa/Algarve) e outros 12 em 6 áreas de serviço da A6 (Ligação a Espanha via Badajoz).

Saliente-se que esta rede não inclui as áreas de serviço urbanas da rede Brisa (Oeiras, na A5; Coronado-Trofa, na A3; Águas Santas, na A4), que terão uma oferta diferenciada, adaptada às necessidades do tráfego urbano numa lógica mais alargada de Mobility Hub, e cujos projetos estão em preparação.