Os parceiros da Brisa na Via Verde Electric

O presidente executivo da Brisa, António Pires de Lima, afirma que "a nova rede de carregamentos elétricos nas autoestradas da Brisa é um exemplo do que fazemos como operador de mobilidade sustentável. Neste caso, com os nossos parceiros, estamos a derrubar barreiras para o uso de veículos elétricos para as médias e longas distâncias. No próximo verão, será possível viajar num veículo elétrico com total conforto, do Minho ao Algarve, na rede Brisa".





Pedro Oliveira, presidente da bp Portugal, diz que "a bp quer ser um agente ativo das mudanças necessárias para tornar mais sustentável o nosso planeta, pelo que procuramos ser cada vez mais eco eficientes e, no que diz respeito à mobilidade, temos uma estratégia de desenvolvimento que vamos poder traduzir neste projeto".



Rui Romano, diretor da rede de retalho da Cepsa Portuguesa, salienta que "vamos cobrir os principais corredores da península com estações de carga ultrarrápida de 350kW, em áreas de serviço da Cepsa".





Vera Pinto Pereira, administradora executiva da EDP e presidente da EDP Comercial, destaca que "através destas parcerias, oferecemos capilaridade fora dos centros urbanos e traçamos o futuro da mobilidade elétrica".



Sofia Tenreiro, administradora executiva da Galp, frisa que "esta parceria com a Brisa reflete o compromisso da Galp na disponibilização de soluções de mobilidade sustentável em todo o país".



Marcus Groll, managing director and chief operations officer da Ionity GmbH, refere que "um dos maiores obstáculos aos carros elétricos é a falta de uma infraestrutura de carregamento confiável e de elevado desempenho. A nossa missão é estar presente para os veículos elétricos atuais e futuros, oferecendo uma experiência confiável, verde e de carregamento rápido".



Armando Oliveira, administrador delegado da Repsol Portuguesa, sublinha que "como líderes ibéricos em pontos de carregamentos elétricos, não poderíamos abnegar esta sinergia, que espelha a nossa visão precursora".