Os cuidados de saúde entre a pandemia e as doenças crónicas

Como diz Micaela Seemann Ferreira, a infeção por coronavírus é uma de muitas doenças. Não é a única doença nem é aquela que mesmo agora mais mata em Portugal. "Temos um conjunto de população envelhecida com doença crónica, é uma franja da população que é mais vulnerável para ter consequências desta doença. A mortalidade, perante os números que temos, é de 2 a 3% e é a população com mais de 80 anos a grande atingida", refere. Explica que a doença com coronavírus é relativamente benigna para a maior parte da população.



"Tem de haver um grande cuidado dos profissionais de saúde para continuar o acompanhamento dos doentes crónicos para que estes se possam manter em casa, para que essas doenças não descompensem, porque muita da mortalidade tem a ver com descompensação das doenças crónicas no contexto desta infeção", sublinha Micaela Seemann Ferreira.



O papel da telemedicina



Acrescenta que "não podemos desfocar das reais exigências dos cuidados de saúde. O coronavírus é uma parte importante mas se nos descuidarmos de tudo o resto vamos ter resultados muito piores."



Como referiu Luís Vaz Henriques, "há um balanceamento entre os médicos dedicados ao coronavírus, como a medicina interna e outras especialidades, e os outros consignados às urgências, enquanto os casos não críticos ou de ambulatório podem ser adiados".



Micaela Seemann Ferreira, a médica que passou pelo Centro Nacional de Tele-saúde da SPMS, salienta que a telemedicina pode ter um grande papel nestas circunstâncias providenciando consultas de cardiologia para doentes com problemas cardíacos, pneumologia para as insuficiências respiratórias crónicas, para doentes oncológicos em tratamento e com o sistema imunitário debilitado que necessitam de cuidados e de acompanhamento.



Como referiu, muitas destas consultas foram desmarcadas para dar resiliência ao sistema e priorizar "e esse é o desafio de ver o que é importante fazer agora e o que pode ser adiado para mais tarde".





