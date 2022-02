A Iniciativa Vamos Lá, Portugal! assenta no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), integrado no programa europeu "Next Generation EU", vai injetar na economia a maior vaga de fundos alguma vez disponibilizada.



No dia 9 de fevereiro, pelas 09h30, realizamos a Grande Conferência Vamos Lá, Portugal!, o momento que irá culminar as grandes conclusões das webtalks e os principais desafios de Portugal. Esta iniciativa irá contar com representantes governamentais, empresários e gestores de primeira linha para debater os temas-chave da economia.



Vamos lá marcar a agenda nacional e informar os decisores.



Assista, dia 9 de fevereiro, em direto no site e facebook do Jornal de Negócios.