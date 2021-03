A aceleração digital de uma empresa histórica

Empresas Agrodigitais

As respostas à pandemia na vinha Na fase inicial da pandemia fez-se a revisão e o reforço de todas as medidas de saúde e segurança na empresa. Os colaboradores afetos às unidades de engarrafamento foram divididos em pequenas equipas e os horários de trabalho alterados para que as equipas se sobrepusessem o menos tempo possível. No regresso de férias, na segunda quinzena de agosto, foram testados todos os trabalhadores das unidades de engarrafamento, armazéns e adegas, bem como os agrícolas, e, facultativo, aos administrativos. Depois das vindimas e com o agravamento da pandemia, "adquirimos massivamente testes rápidos que nos permitiram implementar um procedimento de rotina, de testagem semanal a todos os colaboradores da empresa que exercem funções presenciais", explica Charles Symington.

Symington Family Estates"A Symington Family Estates já era uma empresa em que a digitalização avançava a passos largos. A pandemia veio, porventura, acelerar esta realidade", refere Charles Symington, diretor de produção da Symington.Acrescenta que "dos cerca de 500 colaboradores da empresa, entre 130 e 150 têm estado em teletrabalho e a sua curva de aprendizagem, em termos de abraçar o digital, tem-se revelado pacífica e o recurso aos métodos de trabalho que pressupõe não tem perturbado ou afetado negativamente os fluxos de trabalho. Pelo contrário, em muitos casos a eficiência tem aumentado".Revela ainda que a digitalização encorajou a inovação, por exemplo, na área comercial e da comunicação. Na primavera de 2020, lançaram o Porto Vintage de 2018 integralmente por via digital, fazendo várias apresentações online, dirigidas a jornalistas e distribuidores/compradores em vários pontos do mundo.Através do Instagram e de outras plataformas, lançaram também em digital, a School of Port (Escola do Vinho do Porto) @schoolofport, uma plataforma digital lúdico-didática para vinho do Porto dirigida ao público, consumidores e profissionais do vinho (escanções e canais Horeca).A Symington Family Estates, uma empresa familiar há mais de 130 anos, é um dos maiores produtores mundiais de vinho do Porto premium e um dos principais produtores de vinho de Portugal. O grupo possui marcas de vinho do Porto como Graham’s, Cockburn’s, Dow’s, Warre’s, e vinho do Douro como Quinta do Vesúvio, Quinta do Ataíde, Altano, Prats & Symington, uma parceria com a família Prats de Bordéus que produz Chryseia e Post Scriptum, e o vinho alentejano, a Quinta da Fonte Souto."A pandemia também possibilitou, sem as distrações das viagens, a oportunidade de avançarmos consideravelmente para o processo de planeamento estratégico de longo prazo dos nossos investimentos-chave", sublinha Charles Symington. Finalizaram vários projetos de construção e pedidos de licenciamento, investimentos que potenciarão receitas relevantes na área do enoturismo, que deverão estar prontos no final do ano de 2021 e a tempo do relançamento esperado do negócio em 2022. Finalizámos ainda os planos para um grande investimento numa nova adega no Douro que pretende tornar-se na primeira adega com certificação LEED em Portugal."Estamos extremamente orgulhosos com o facto de o ano de 2020 ter sido ultrapassado com vendas mais fortes dos nossos produtos ‘core’, tais como os vinhos do Porto e do Douro, mitigando de certo modo as perdas inevitáveis na área do enoturismo que tinha tido um contributo importante em anos anteriores", afirma Charles Symington.A explicação para esta performance está nas "nossas relações com os principais retalhistas mundiais, que nos levaram a este crescimento extraordinário e eventualmente inesperado e a nossa capacidade de engarrafamento planeada para garantir que tínhamos stock suficiente para ir ao encontro da procura esperada, o que nos permitiu que atingíssemos um crescimento das vendas em volume e em valor".