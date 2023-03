A literacia dos oceanos nos Açores

Categoria - Literacia do Oceano

Vencedor - Observatório do Mar dos Açores

Leia Também Governo faz grande aposta na economia azul

Está no horizonte a criação a nível regional de uma rede informal dedicada à promoção da literacia do oceano nos Açores, através do estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de projetos conjuntos, replicáveis em todas as ilhas. Carla Dâmaso

presidente do OMA

O Observatório do Mar dos Açores (OMA) foi criado em 2002 e tem como objetivos a divulgação da cultura científica e tecnológica e a promoção de atividades de interpretação e educação ambiental, no âmbito das Ciências do Mar. Faz parte da Rede Regional de Centros de Ciência dos Açores desde 2012, altura em que ganha forma a sua oferta educativa sobre o mar dos Açores, que evolui ao longo destes anos para o Programa Educativo AMAr (Aprender o Mar dos Açores), atualmente implementado na ilha do Faial, como referiu Carla Dâmaso, presidente do OMA.Este tem a sua sede no Museu da Fábrica da Baleia de Porto Pim, na cidade da Horta, capital da ilha do Faial. A partir de abril, quando reabrir ao público, vai oferecer aos visitantes uma viagem narrativa, "Da Caça à Baleia à Conservação". Compete-lhe, ainda, a salvaguarda, o estudo e a divulgação do Património Baleeiro do Faial e da região dos Açores.Carla Dâmaso referiu que o objetivo mais difícil de atingir tem sido o de alargar a ação do OMA às restantes ilhas dos Açores. Mas sublinha que está no horizonte "a criação a nível regional de uma rede informal dedicada à promoção da literacia do oceano nos Açores, através do estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de projetos conjuntos, replicáveis em todas as ilhas".O Observatório do Mar dos Açores contribui ainda com dinâmicas como a itinerância dos "Gigantes Marinhos", um espetáculo performativo de rua, com marionetas à escala real, "que dá foco a uma das espécies marinhas protegidas que habita o mar dos Açores, a jamanta, uma espécie emblemática da fauna de algumas Áreas Marinhas Protegidas dos Açores, um dos raros locais no mundo onde existem em grandes agregações", referiu Carla Dâmaso. "Gigantes Marinhos" é produzido pelo OMA - Observatório do Mar dos Açores, com a direção artística de Lia Goulart, e Nico Nubiola e Zé Tavares, responsáveis pela criação e construção das marionetas gigantes. É uma parceria com o Município da Horta, Teatro de Giz, Blue Azores e Governo dos Açores e é financiado pelo Programa Crescimento Azul das EEA Grants Portugal.