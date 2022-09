A marca da tecnologia e dos resultados em saúde

| Rastreio auditivo em plataforma online

Categoria

Organização centrada no doente

Projeto

Inovação do Registo no RANU - Plataforma online

Instituição

Hospital Garcia de Orta

| Os melhores resultados em saúde

Categoria

Value-Based Healthcare

Projeto

Avaliação dos cuidados de saúde em Portugal na área da doença crónica com base em informação reportada pelos doentes

Instituição

Hospital Garcia da Orta/Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central

| Resultados em saúde pelos doentes

Categoria

Value-Based Healthcare

Projeto

PRO - ferramenta de suporte à prática clínica: uma mudança organizacional num hospital público português

Instituição

Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO-Porto)

| Controlo do fardamento pela tecnologia

Categoria

Adoção de tecnologia

Projeto

Sistema de rastreabilidade têxtil

Instituição

Centro Hospitalar Universitário de São João

| Banco de leite materno no Porto

Categoria

Value-Based Healthcare

Projeto

Banco de Leite Humano do Norte (BLHN)

Instituição

Centro Hospitalar Universitário de São João

| O telefone para aumentar os tratamentos

Categoria

Adoção de tecnologia

Projeto

Consulta enfermagem telefónica em terapêuticas antineoplásicas orais

Instituição

Hospital da Horta

| Apoio da Estefânia a Angra do Heroísmo

Categoria

Organização centrada no doente

Projeto

Urologia Pediátrica na Ilha Terceira

Instituição

Hospital Santo Espírito Ilha Terceira

"A ideia de uma plataforma online em que fossem anotados os resultados do rastreio auditivo neonatal universal (RANU) aos recém-nascidos surgiu como forma de os profissionais e os pais terem acesso ao resultado do teste auditivo até à idade escolar", refere Lisete Santos, audiologista do serviço de Otorrinolaringologia no hospital Garcia de Orta. Depois, com o apoio da empresa de Leiria, a Evollu, em 2020 deu-se início ao estudo que culminou na plataforma online RANU by Evollu. Tem como objetivo permitir "uma consulta fácil, objetiva e determinante para agilizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos. A confidencialidade dos dados está assegurada pelo programa informático, reservando-se o acesso exclusivamente aos profissionais de saúde", sublinha Lisete Santos.Este projeto surgiu no âmbito da tese de mestrado de Daniela Rodrigues na London School of Economics. Usando os dados pseudonimizados do Registo Nacional de Doentes Reumáticos ( Reuma.pt ), Daniela Rodrigues desenvolveu um modelo estatístico para avaliar em que medida é que as alterações na perceção dos doentes do seu estado de saúde se relacionam com a terapêutica biológica e o centro de reumatologia onde são acompanhados. Entre outros resultados, a análise revelou que em quatro dos 26 centros de reumatologia os doentes reportaram um estado de saúde melhor. "Estes centros de melhor desempenho merecem uma investigação mais detalhada a fim de identificar e partilhar boas práticas", refere Daniela Rodrigues, que está a fazer o seu doutoramento no Imperial College London."Os tratamentos para a doença oncológica têm associadas implicações físicas, psicológicas e sociais que levam a uma redução significativa na qualidade de vida dos doentes. Neste contexto, os Patient Reported Outcomes (PRO) desempenham um papel importante no cuidado centrado no doente", sustenta Patrícia Redondo, diretora do Outcomes Research Lab, no Instituto Português de Oncologia do Porto. O processo passa por conhecer as preocupações sentidas pelo doente através de um questionário que permite intervir em tempo real. Segundo Patrícia Redondo, a integração dos PRO na prática clínica foi faseada e implicou desenvolvimento informático, a implementação de um gabinete de atendimento ao doente dedicado apenas à avaliação do PRO e a capacitação de profissionais e doentes. A avaliação de qualidade de vida gera um relatório, que detalha as dimensões com melhorias e declínios significativos, e os resultados integrados no Processo Clínico Eletrónico."Uma das operações hoteleiras mais básicas é a disponibilização de roupa de cama aos doentes e fardamentos aos profissionais de saúde. Por múltiplos fatores, a diminuição do número de peças têxteis em circulação tornava necessária a sua reposição contínua, o que implicava um custo elevado para o hospital", refere André Sardinha, que com Joana Oliveira Duarte e Emídio Castro, todos do Serviço de Operações Hoteleiras, concebeu um sistema diferente. Surgiu, assim, o Sistema de Rastreabilidade Têxtil, que passa por um tag com a tecnologia RFID (identificação por radiofrequência) em cada peça têxtil, na aquisição de equipamentos de leitura e de distribuição de fardamento e num software de gestão do processo. As taxas de reposição de roupa subiram de 47% em 2020 para 100% em 2021, e a satisfação dos profissionais com o novo modelo atingiu os 95%, contra os anteriores 56%."O leite materno é o melhor alimento para os bebés e, na sua ausência, é o leite de dadora o mais indicado para diminuir complicações associadas à prematuridade", afirma Henrique Soares, diretor do Serviço de Neonatologia do Centro Hospitalar Universitário de São João. Este novo banco de leite humano vem responder às necessidades dos recém-nascidos de risco do Norte de Portugal, e junta-se o banco de Lisboa criado há 13 anos. A construção do Banco de Leite Humano do Norte (BLHN) visa promover o aleitamento materno e assegurar o fornecimento de leite humano aos recém-nascidos mais frágeis internados nas suas Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais. O processo de doação inclui consultadoria/acompanhamento personalizado para as mães e o leite doado é recolhido no domicílio e tratado de acordo com as normas regulamentadas. O investimento realizado no BLHN traduzir-se-á nos ganhos de saúde que o leite de dadora confere aos bebés de risco e na promoção do papel parental na amamentação. "Estes centros de melhor desempenho merecem uma investigação mais detalhada a fim de identificar e partilhar boas práticas", refere Daniela Rodrigues, que está a fazer o seu doutoramento no Imperial College London.A procura crescente de doentes pediátricos com patologia do foro urológico e as limitações de deslocação dos Açores para o Hospital Dona Estefânia (HDE), em Lisboa, levaram Raul Nunes Rodrigues, diretor do Serviço de Urologia do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT) a iniciar com este hospital de Lisboa uma colaboração pontual, através da troca de impressões acerca de casos clínicos e da referenciação. Em outubro de 2019, foi celebrado um protocolo de colaboração que prevê a deslocação dos médicos especialistas da Unidade de Urologia do HDE ao hospital de Angra de Heroísmo para realização de consultas e intervenções cirúrgicas. Como refere Raul Rodrigues, realizaram-se sete deslocações, e "foram observados perto de mil doentes em consulta, e operados mais de 70 doentes, sendo as patologias mais frequentes a criptorquidia e hipospadias".